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الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع كوبر وسبب رحيل باتشيكو

السبت 17/أبريل/2021 - 05:30 م
كوبر
كوبر
محمد جمال
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قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادى الزمالك المستقيل أسباب رحيل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأبيض وقال إبراهيم عبد الله الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى:" قرار رحيل باتشيكو جاء بإجماع الآراء في مجلس الزمالك ، وهو مدرب محترم ولكن فقد السيطرة تماماً على غرفة خلع الملابس".

ويضيف إبراهيم عبد الله :"شوفنا اعتراضات بالجملة من بعض اللاعبين أثناء وجوده وفى أثناء المباريات شاهدنا الاعتراضات على التغيير ، فقررنا رحيل الجهاز بالكامل ، واللى يخاف من المسئولية مينفعش يقول استنى ماتش الترجى"

وأكمل عضو لجنة الزمالك:"هخاف من الجماهير وردود أفعالهم وانا عندى أزمة عايزة قرار سريع ، اللاعيبة ملهاش علاقة برحيل باتشيكو ، الإدارة لا تميل لتوجهات اللاعبين وأراء السوشيال ميديا".

وأضاف إبراهيم عبد الله :"دخلنا في مفاوضات مع كوبر قبل تعيين كارتيرون لتولى تدريب الزمالك، وكلمنا أسامة نبيه ولم ينظر لان أموره مستقرة نادى زد ولم يطلب رقم مالى للعمل في الزمالك ورحب على الفور بالعمل في النادى رغم أن هناك نجم سابق طلب المساواة مع نجم يعمل في الاهلى ، إذن في ناس بتدعى أنهم ولاد النادى ، وأنهم فلاسفة بيفهموا في الكورة ، رغم أنهم فشلوا في الإدارة ولم يستطعوا إدارة الزمالك ، وعامل فيها فيلسوف على الفاضى".

وتابع إبراهيم عبد الله :"قررنا التعاقد مع مدرب لديه خبرات بالكرة المصرية وفكرنا في كوبر وكارتيرون ، ووصلنا لاتفاق نهائي مع كوبر مقابل 70 ألف دولار بزيادة سنوية بسيطة ، ومن خلال محمود فايز تم انهاء كل شيء ولكن جاء كورونا ليفشل القصة كلها".

وأكمل :"بعد فشل ضم كوبر بسبب كورونا فكرنا في كارتيرون لدرايته بالفريق الذى تنازل عن مبالغ كبيرة يتقاضاها مع التعاون السعودى مقابل عودته للقلعة البيضاء ، ونادى التعاون السعودى تحمل قيمة الشرط الجزائى في عقد كارتيرون ولازم نشكر النادى السعودى على هذا الموقف".

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