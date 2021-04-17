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موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

السبت 17/أبريل/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستضيف فريق أتليتكو مدريد، نظيره إيبار، مساء غدًا الأحد 18 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

وستقام المباراة بين أتليتكو مدريد وإيبار في الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل أتليتكو مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثالث، ونقطة واحدة عن ريال مدريد وصيف البطولة حنى الآن.
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