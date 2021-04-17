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رحلة هروب الخادمة الخائنة وشريكتها من الطالبية لـ "أكتوبر".. والجناة سرقا 500 جرام ذهب

السبت 17/أبريل/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من سيدة عجوز بمنطقة الطالبية، غربي المحافظة، إذ تبين أن خادمتها وراء ارتكاب الواقعة.



وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بتلقيه بلاغًا من سيدة باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من غرفتها قدرت بنحو 500 جرام، واتهمت خادمتها بسرقتها.


شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وظروفها، وتوصلت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية، إلى أن الخادمة المتهمة كانت تعمل لدى المبلغة منذ 3 سنوات، وأنها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صديقتها.



عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية برئاسة المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة، والرائد محمد حبيب معاون مباحث القسم من ضبطهما داخل شقة سكنية، مستأجرة بمدينة 6 أكتوبر اتخذتها المتهمتان مقرا للاختباء بعيدا عن أعين الشرطة.


وتم بإرشادهما إعادة المسروقات باستثناء 150 جراما قامتا ببيعها وأنفقتا قيمتها على احتياجتهما الشخصية بعد هروبهما.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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