احذر المخالفة.. قرارات حكومية واجبة التنفيذ اعتبارا من اليوم

جهود مضنية، تبذلها الدولة المصرية في مواجهة جائحة كوونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يقرب من 140 مليون حالة إصابة، و3 ملايين حالة وفاة.



فمع حلول شهر رمضان، الذي يأتي للعام الثاني على التوالي، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، اتخذت الحكومة قرارات عدة، تستهدف الحد من انتشار الجائحة، وانتقال العدوى من شخص لآخر، لا سيما مع الزحام والتجمعات التي يشهدها الشهر الكريم، وهو ما ينذر بزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وللحد من انتشار الجائحة، اتخذت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات عدة، منها ما دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، أول أيام شهر رمضان المبارك، ومنها ما دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت، وفقا لقرار اللجنة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها القرارات الحكومية واجبة التنفيذ، حتى لا يقع أي منهم تحت طائلة القانون.





تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات التجارية



قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من اليوم السبت، 17 إبريل 2021.



ووفقا لقرار الحكومة، تتضمن المواعيد الصيفية فتح المحال والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا، حتى الساعة 11 مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي الإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.



وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميا من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل، بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.



وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، يوميا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.



وتستثنى من هذه المواعيد محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.





وبالإضافة إلى قرار الحكومة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات التجارية، هناك عدد من القرارات الأخرى التي بدأ تنفيذها اعتبارا من أول رمضان، والتي تتمثل فيما يلي:



- السماح بأداء الصلوات في المساجد، وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية.



- الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.



- الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة.



- تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.



- تطهير المساجد بالمطهرات بين كل صلاة والأخرى، وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد.



- الالتزام بارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة.



- منع اصطحاب الأطفال إلى المسجد، كما ينصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل.



- منع إقامة الموائد الرمضانية.



- عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد.



- حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات.



- التأكيد على وزارة الأوقاف والجهات المعنية بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها بشكل مستمر.



- الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.



- استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.



- عدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.