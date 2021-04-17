724 ألفا و200 فدان في 9 محافظات.. الخريطة الكاملة لمساحات زراعة الأرز 2021

تحرص الدولة المصرية على تنظيم زراعة الأرز، من خلال تحديد المساحات المقرر زراعتها بهذا المحصول، وفرض غرامات وعقوبات على المخالفين، لا سيما وأن زراعة الأرز نحتاج إلى كميات هائلة من المياه، لذا يجب تنظيم زراعته وعدم تركه على المشاع.



ويأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها، فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة، وفى المواعيد المحددة، خصوصا أن محصول الأرز يعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلبا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى احتياجات خلال الصيف.



وفى هذا السياق، تتابع وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ القرار رقم 305 لسنة 2020، الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2020، الخاص بتنظيم زراعة الأرز.



وتضمنت المادة الأولى من القرار الوزارى أن يرخص بزراعة الأرز لعام 2021 فى محافظات محددة بالقرار، يبلغ عددها 9 محافظات، وبالمساحات التى تضمنها القرار قين كل محافظة، بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724 ألفا، و200 فدان.



وجاء فى المادة الثانية من القرار الوزارى أن تقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزا على الجمعيات والأحواض الزراعية، وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة، وفقا لمحددات القرار الوزارى وإرسالها إلى الإدارات العامة للرى المعنية وهندساتها.



ووفقا للمادة الثالثة من القرار الوزارى، يحظر زراعة الأرز فى غير المناطق المسرح لها، طبقا للمادة 38 من قانون الرى والصرف، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة 94 من نفس القانون، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة، طبقا للمادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون، وما تلاها من تعديلات وقرارات وزارية منظمة لفئات المياه الزائدة.



وجاء فى المادة الرابعة من القرار أن تعطى المياه اللازمة لمشاتل الأرز فى المناطق المقررة، اعتبارا من أول مايو 2021، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس 2021.



وتعطى محافظات كفر الشيخ والدقهلية المياه لمشاتل الأرز اعتبارا من 15 أبريل 2021، وتبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من أول مايو وحتى 15 أغسطس 2021.



ووفقا للمادة الخامسة من القرار، يتم التنسيق بين قطاع الرى بوزارة المارد المائية والرى، وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بزراعة الأصناف الجديدة التى تتحمل الجفاف والملوحة فى المساحات التجريبية الإضافية التالية:



- 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.



- 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا بشبكة الرى والصرف والأراضى التى بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.



وقد حدد القرار الوزارى رقم 305 لسنة 2020، المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز هذا العام، والمساحات المسموح بزراعتها على النحو التالى:



- 2000 فدان فى محافظة الإسكندرية.



- 106 آلاف، و650 فدانا فى محافظة البحيرة.



- 40 ألفا، و600 فدان فى محافظة الغربية.



- 189 ألفا، و800 فدان فى محافظة كفر الشيخ.



- 182 ألفا، و550 فدان فى محافظة الدقهلية.



- 42 ألف فدان فى محافظة دمياط.



- 127 ألفا، و850 فدانا فى محافظة الشرقية.



- 2750 فدانا فى محافظة الإسماعيلية.



- 30 ألف فدان فى محافظة بورسعيد.



بذلك تصبح جملة المساحة المصرح لها بزراعة الأرز هذا العام، 724 ألفا، و200 فدان.

