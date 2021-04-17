Advertisements

الداخلية تؤكد ما نشره الفجر بشأن إندلاع حريق بمنطقة القومية العربية

السبت 17/أبريل/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
نفى مصدر أمنى ما تم تناوله بشأن حدوث حريق هائل بمنطقة القومية العربية بالوراق شمال محافظة الجيزة مؤكدًا أن حقيقة الواقعة هى نشوب حريق محدود ببعض المخلفات بمخزن للخردة بالمنطقة المشار إليها.


وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالجيزة، وتبين أن الحريق المشار إليه محدودوت، مكنت القوات من السيطرة عليه وإخماده دون حدوث ثمة إصابات.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلًا من مالك المخزن وعامل بالمخزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كانت نشرت الفجر في وقت سابق بأن قوات الحماية المدنية بالجيزة، نجحت، اليوم السبت، في السيطرة على حريقًا اندلع في مخزن خردة مجاور لمحطة مترو أنفاق القومية "تحت الإنشاء"، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من مسؤول إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب أسفل محطة مترو أنفاق القومية بمنطقة إمبابة، شمال المحافظة.



وتم الدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ4 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي سعة 30 طنًا، وأمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.



وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن نشوب الحريق في مخزن خردة مجاور لموقع الإنشاء، ما أسفر عن تفحم محتوياته "أثاث منزلي" ما بين مقاعد خشبية وأسرة حديدية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

أخبار تهمك

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

خلافات قوية داخل الزمالك قبل القمة

منذ أقل من ساعتين

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على رباعي دفاع الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - الكشف عن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ 37 دقيقة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

7 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرد رسميا على إمكانية رحيل نجمه للأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

05:00 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة