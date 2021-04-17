نجاح مصري جديد.. كيف تراجع عجز ميزان التجارة الخارجية غير البترولية رغم تداعيات كورونا؟

نجاح جديد، حققته مصر على المستوى الاقتصادى، رغم تداعيات جائحة كورونا، التي أضرت باقتصادات دول العالم، حتى الدول المتقدمة، التي تأثرت كثيرا بالأزمة، وبالإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمحاربة الجائحة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



ويرجع الفضل في تلك النجاحات الاقتصادية العظيمة إلى الإجراءات التي تتخذتها الدولة المصرية، ومنها إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي ساهمت إلى حد كبير في تعظيم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة جائحة كورونا.



فخلال الفترة الأخيرة، ورغم تداعيات الجائحة على المستوى الإقليمي والعالمي، نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وذلك في ظل ظروف هي الأشد قسوة عالميا، وتحديات غير مسبوقة، هي الأصعب، وقد ساهم في ذلك إلى حد كبير الدعم الكامل والمستمر الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، ومتابعته المستمرة لكل الملفات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.



وفي أحدث تقرير، تؤكد مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2021، زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية، وتراجع عجز الميزان التجاري.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف تراجع عجز ميزان التجارة الخارجية غير البترولية رغم تداعيات كورونا؟



- حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغت 7 مليارات، و438 مليون دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات، و990 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2020.



- جاءت هذه الزيادة الملموسة رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.



- شهدت الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا بنسبة 2%، خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 16 مليار و991 مليون دولار، مقارنة بنحو 16 مليارا، و675 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.



- انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1%، حيث بلغت قيمة العجز 9 مليارات، و552 مليون دولار، مقابل 9 مليارات، و685 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.



- تضمنت أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و530 مليون دولار، وقطاع مواد البناء بقيمة مليار و353 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 965 مليون دولار، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 739 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 434 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 174 مليون دولار.



- هناك 5 دول استحوذت أسواقها على 30.6% من إجمالي الصادرات المصرية شملت:

تركيا بقيمة 504 مليون دولار.

الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 498 مليون دولار.

المملكة العربية السعودية بقيمة 456 مليون دولار.

إيطاليا بقيمة 447 مليون دولار.

مالطا بقيمة 375 مليون دولار.



- هناك 5 دول استحوذت على نسبة 42.1% من إجمالي الواردات المصرية من الخارج شملت:

الصين بقيمة 3 مليار و145 مليون دولار.

الولايات المتحدة بقيمة مليار و495 مليون دولار.

ألمانيا بقيمة 970 مليون دولار.

روسيا الاتحادية بقيمة 855 مليون دولار.

إيطاليا بقيمة 689 مليون دولار.