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عضو الزمالك يحسم موقفه من الترشح في انتخابات القلعة البيضاء

السبت 17/أبريل/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادى الزمالك المستقيل أنه لن يترشح على أي منصب في انتخابات نادى الزمالك المقبلة.

وقال إبراهيم عبد الله الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"قبلت تكليف وزارة الشباب والرياضة حباً وعشقاً في نادى الزمالك الذى أخدمه من أي مكان وبعيداً عن المنصب، ولكن بدون تفكير لن أترشح في الانتخابات المقبلة على أي منصب".

وأكمل : "دخلنا النادى 280 مليون جنية في فترة قليلة ، ووضعنا خطة لتنمية موارد الزمالك حتى لايتأثر برحيل أو قدوم أي شخص ".

وعن اتحاد الكرة قال عبد الله :"لا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة ولكن افكر في الاستثمار الرياضى عن طلب جلب مستثمرين من أوروبا عشان خايف على الأندية من الإفلاس فلازم يكون ليهم دور في تطوير الأندية خاصة الشعبية".

وعن القمة قال :"نفسى شيكابالا ويوسف أوباما يسجلان في شباك الاهلى بالقمة غداً ، وميفرقش معانا غياب محمد الشناوى ، نفسنا نكسب الاهلى وهو كامل العدد عشان ميبقاش ليهم حجة".

وعن اللاعب الذى يتمنى قدومه للزمالك قال إبراهيم عبد الله :" أي لاعب في مصر شرف ليه ارتداء فانلة الزمالك، ومش هفكر في لاعب وعندنا أفضل لاعيبة في مصر".

وعن التراجع عن الاستقالة قال عضو لجنة الزمالك :"تصرفت كمشجع ، نحن نادى ليس يتيم ، نحن نملك جمهور عريض يدافع عن الزمالك ، واتحاد السلة لم يطبق اللوائح واتخذ قرارات خاطئة ، انا ابن الزمالك وطول عمرى سأظل في الزمالك".

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