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جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كاس الاتحاد الإنجليزي

السبت 17/أبريل/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة تشيلسي، في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره تشيلسي اليوم السبت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ستيفن.

خط الدفاع: كانسيلو -لابورت - دياز - ميندي.

خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين -فيرناندينو

خط الهجوم:سترلينج - خيسوس- توريس

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مانشستر سيتي دي بروين تشيلسي

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