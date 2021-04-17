عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي





أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي حيث جاءت القائمة كالتالي :





حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل.





خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة.





خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.





خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.





واستبعد كارتيرون كلا من :- محمد عواد - محمد عبد السلام - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أحمد عيد - إمام عاشور.





ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.



