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عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

السبت 17/أبريل/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي حيث جاءت القائمة كالتالي : 

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح  - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي. 

خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

واستبعد كارتيرون كلا من :- محمد عواد - محمد عبد السلام  - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أحمد عيد - إمام عاشور.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

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كارتيرون الزمالك الأهلي

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