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عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي
السبت 17/أبريل/2021 - 05:47 م
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي حيث جاءت القائمة كالتالي :
حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.
واستبعد كارتيرون كلا من :- محمد عواد - محمد عبد السلام - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أحمد عيد - إمام عاشور.
ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
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