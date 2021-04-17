توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي





أعلن الألماني توماس توخيل، مدرب فريق تشيلسي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره تشيلسي اليوم السبت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي لمباراة اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: كيبا





خط الدفاع: ازبيلكوتا - تياجو سيلفا - روديجير - جيمس.





خط الوسط: كانتي - جورجينيو - ماونت -حكيم زياش- تشيلويل.





خط الهجوم:تيمو فيرنر.



