هل الاحتلام في نهار رمضان يفسد الصيام؟.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

ورد تسأل للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حول حكم من نام بنهار رمضان واحتلم؟.



وأجاب "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، قائلًا: "إن من احتلم بنهار رمضان ليس عليه شيء، لكونه مغلوب على امره في هذا الأمر ولا شيء عليه".



وتابع مفتي الجمهورية، أن صيامه صحيح، ولكن عليه أن يغتسل غسل الجنابة عندما يستيقظ للطهارة من أجل الصلاة.

