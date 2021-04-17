Advertisements

اسم الشهرة 4.. مختار التتش «البهلوان الصغير» الذي أصبح «أيقونة» الأهلي

السبت 17/أبريل/2021 - 06:04 م
مختار التتش
مختار التتش
علاء خليف
Advertisements
اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.
ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-
نستعرض في الحلقة الرابعة من سلسلة "اسم الشهرة" حكاية اسم واحد من أبرز رموز النادي الأهلي وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ألا وهو "محمود مختار رفاعي"، والمعروف لدى جماهير الكرة المصرية باسم "مختار التتش" أسطورة القلعة الحمراء، والذي يحمل ملعب الفريق بالجزيرة اسمه حتى الآن.

محمود مختار من مواليد 29 سبتمبر لعام 1905 في حي السيدة زينب بالقاهرة بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف فريق مدرسة محمد علي الابتدائية، واستمر في ممارسة هوايته المفضلة بعد انتقاله لمدرسة السعيدية، وكان يمتاز بموهبة كروية رائعة ومهارات عالية، واكتشفه النادي الأهلي وانضم للفريق الأول عام 1922، ليحقق معه مسيرة حافلة بالنجاحات والبطولات استمرت 8 سنوات تقريبًا حتى أصبح فيما بعد واحد من أعظم رموز القلعة الحمراء.

رغم الشهرة والجماهيرية الواسعة التي حققها "مختار التتش" بين جماهير الكرة المصرية وخاصة الجماهير الحمراء خلال مسيرته الكروية، ولكن يجهل الكثيرون السبب وراء تسميته بذلك الاسم، حيث أطلق عليه هذا الاسم اللورد جورج لويد المندوب السامي البريطاني الذي تواجد في مصر خلال فترة العشرينيات، وهو لقب يطلق في انجلترا على لاعب السيرك أو (البهلوان) صغير الحجم وسريع الحركة والذي يمتاز بالمرونة والمهارة في قفزاته وتحركاته، وجاء ذلك نظرًا لمرونته والمهارات الفردية الرائعة والسرعة التي كان يمتلكها نجم الأهلي آنذاك.

اللورد "لويد" ظل يطلق اسم "التتش" على محمود مختار نجم الأهلي في كل مرة كان يحضر فيها مباريات الفريق الأحمر ويشاهد اللاعب وكان يوجه له التحية قائلا "هاللو تتش"، حتى ارتبط به الاسم وظل ملازمًا له طوال مسيرته الكروية واشتهر به في عالم الساحرة المستديرة، حتى بات من أبرز رموز  القلعة الحمراء.

مختار التتش حقق العديد من النجاحات رفقة الأهلي حيث يعد من أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ نهائي كأس مصر بواقع 11 نهائي، كما شارك مع منتخب مصر في 3 دورات أولمبية (باريس 1924، أمستردام 1928، برلين 1936)، وتألق بشكل لافت للأنظار حتى أختير ضمن أفضل 12 لاعبًا في العالم، اعتزل كرة القدم عام 1940 وتولى الإشراف على كرة القدم بالقلعة الحمراء، كما شغل منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية 3 سنوات، وتوفي في عام 1965 ليطلق اسمه على ملعب الأهلي بالجزيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مختار التتش حكاية اسم البلهوان الصغير الاهلي اسم الشهرة

أخبار تهمك

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 7 ساعات

غيابات قاتلة تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ 10 دقائق

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الزمالك في موقعة القمة ضد الأهلي

منذ 10 دقائق

عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 10 ساعات

7 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

خلافات قوية داخل الزمالك قبل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يزيل إعلانات صلة من التتش

في عيد ميلاده.. حكاية 22 رقمًا تُزين مشوار "أبوتريكة" مع الساحرة المستديرة

رمضانيات_كروية (22).. سلي صيامك وتعرف على أشهر ألقاب نجوم الكرة المصرية

في عيد ميلاده الـ65.. "الخطيب" أيقونة كروية حلقت في سماء الكرة المصرية

اسم الشهرة 1.. حكاية «شيكابالا» اللقب الزامبي الذي خطف قلوب جماهير الكرة المصرية

اسم الشهرة 2.. سر لقب «ديزي الصغير» الذي تحول إلى الأسطورة «السيد الضيظوي»

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

05:00 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة