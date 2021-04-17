اسم الشهرة 4.. مختار التتش «البهلوان الصغير» الذي أصبح «أيقونة» الأهلي

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

نستعرض في الحلقة الرابعة من سلسلة "اسم الشهرة" حكاية اسم واحد من أبرز رموز النادي الأهلي وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ألا وهو "محمود مختار رفاعي"، والمعروف لدى جماهير الكرة المصرية باسم "مختار التتش" أسطورة القلعة الحمراء، والذي يحمل ملعب الفريق بالجزيرة اسمه حتى الآن.





محمود مختار من مواليد 29 سبتمبر لعام 1905 في حي السيدة زينب بالقاهرة بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف فريق مدرسة محمد علي الابتدائية، واستمر في ممارسة هوايته المفضلة بعد انتقاله لمدرسة السعيدية، وكان يمتاز بموهبة كروية رائعة ومهارات عالية، واكتشفه النادي الأهلي وانضم للفريق الأول عام 1922، ليحقق معه مسيرة حافلة بالنجاحات والبطولات استمرت 8 سنوات تقريبًا حتى أصبح فيما بعد واحد من أعظم رموز القلعة الحمراء.





رغم الشهرة والجماهيرية الواسعة التي حققها "مختار التتش" بين جماهير الكرة المصرية وخاصة الجماهير الحمراء خلال مسيرته الكروية، ولكن يجهل الكثيرون السبب وراء تسميته بذلك الاسم، حيث أطلق عليه هذا الاسم اللورد جورج لويد المندوب السامي البريطاني الذي تواجد في مصر خلال فترة العشرينيات، وهو لقب يطلق في انجلترا على لاعب السيرك أو (البهلوان) صغير الحجم وسريع الحركة والذي يمتاز بالمرونة والمهارة في قفزاته وتحركاته، وجاء ذلك نظرًا لمرونته والمهارات الفردية الرائعة والسرعة التي كان يمتلكها نجم الأهلي آنذاك.





اللورد "لويد" ظل يطلق اسم "التتش" على محمود مختار نجم الأهلي في كل مرة كان يحضر فيها مباريات الفريق الأحمر ويشاهد اللاعب وكان يوجه له التحية قائلا "هاللو تتش"، حتى ارتبط به الاسم وظل ملازمًا له طوال مسيرته الكروية واشتهر به في عالم الساحرة المستديرة، حتى بات من أبرز رموز القلعة الحمراء.





مختار التتش حقق العديد من النجاحات رفقة الأهلي حيث يعد من أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ نهائي كأس مصر بواقع 11 نهائي، كما شارك مع منتخب مصر في 3 دورات أولمبية (باريس 1924، أمستردام 1928، برلين 1936)، وتألق بشكل لافت للأنظار حتى أختير ضمن أفضل 12 لاعبًا في العالم، اعتزل كرة القدم عام 1940 وتولى الإشراف على كرة القدم بالقلعة الحمراء، كما شغل منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية 3 سنوات، وتوفي في عام 1965 ليطلق اسمه على ملعب الأهلي بالجزيرة.