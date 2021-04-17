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باباجان يهاجم أردوغان وحزبه بسبب السياسات الفاشلة وانهيار الاقتصاد

السبت 17/أبريل/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
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أعلن زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض ونائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، وضع تركيا في ديون كبيرة لدرجة أن البنك المركزي لديه التزامات. 

 

وقال باباجان: "لقد فعلوا شيئاً لم يحدث لأية حكومة من قبل. كيف يمكن للجهة التي تطبع النقود أن تدين بالمال؟ لقد فعلوا ذلك أيضاً".

 

كما أشار إلى أن البنك المركزي مدين للبنوك والأسواق ودول أخرى بما مجموعه 140 مليار دولار من العملات الأجنبية وخطوط المقايضة.


 
 

وأضاف: "لقد وضعوا البلد بأكمله، بما في ذلك أطفالنا الذين لم يولدوا بعد، في الديون".


 
 

إلى ذلك أردف قائلاً: "أنا أسأل الحكومة لماذا تدخلت بشكل غير قانوني لدى البنك المركزي؟ لماذا تخفي تدخلات البنك المركزي عن السوق؟".

 

وأكد أن "آخر تدخل بالعملة الأجنبية مدرج على موقع البنك المركزي يعود إلى 2014"، مشدداً على أن "الحكومة مسؤولة أمام الشعب عن المليارات المفقودة من البنك المركزي".

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