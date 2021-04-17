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مواعيد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 6 والقنوات الناقلة

السبت 17/أبريل/2021 - 05:59 م
مسلسل ضل راجل الحلقة 6
مسلسل ضل راجل الحلقة 6
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مسلسل ضل راجل الحلقة  .. تسارعت أحداث مسلسلات رمضان 2021 مع مرور وعرض 5 حلقات، والتي شهدت تعرض ابنة ياسر جلال لحادث ولا يزال يحاول الانتقام ومعرفة سبب حادث ابنته.

مسلسل ضل راجل الحلقة 6

ويبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 6 بعدما اشتعلت الأحداث والمنافسة بين كافة الأعمال الدرامية التي تشارك في الموسم الرمضاني 2021.

أحداث ما قبل مسلسل الاختيار الحلقة 6

وتطورت أحداث ما قبل مسلسل الاختيار الحلقة 6 حيث واصل ياسر جلال بحثه عن الشاب الذي كان على علاقة بابنته من أجل الانتقام منه وهو ما اقترب منه حيث تتبع صديقتها نادين.

مفاجأة قبل عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 6

وتوصل ياسر جلال إلى الشاب الذي من المتوقع ان يكون هو الذي يبحث عنه وهو ما ستكشفه  الحلقة 6 والتي يترقبها الجمهور، حيث انتهت الحلقة السابقة عند وقوف مجموعة بلطجية في الطريق محاولين الاعتداء على ياسر جلال.

مواعيد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 6 والقنوات الناقلة

ويذاع مسلسل ضل راجل الحلقة 6 عبر فضائية الحياة في تمام الـ11:30 مساء، كما يعرض طوال شهر رمضان والذي يقوم ببطولته ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني ونخبة من ألمع نجوم الفن.

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