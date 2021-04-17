السجن 15 عام لـ 10 أشخاص بتهمة البلطجة وإشعال النيران في الطريق العام بالشرقية





قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ومعاقبة 3 آخرين بالحبس لمدة سنة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين والتجمهر وإشعال النيران في طريق عام ومحاولة مقاومة السطات مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات مولوتوف.



صدر الحكم برئاسة نسيم بيومي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامي زين العابدين عبده والوليد حسين أحمد وسكرتارية يامن محمود.



تعود أحداث القضية رقم 5762 لسنة 2020 جنايات ثان العاشر من رمضان والمقيدة برقم 2552 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث قررت النيابة العامة إحالة كل من " خال. ح. ا " 21 عاما صاحب شركة توريدات أسماك و" محمود، ح. ح. ا " 25 عاما صاحب فرش في سوق الحي الرابع عشر بمدينة العاشر و"محمد. ن. م. ا " 20 سنة ميكانيكي و" محمد. ا.. ا " 20 سنة كهربائي و"عبدالرحمن. س. س. ا "18 سنة طالب و"أمينة. ش. ط " 21 سنة طالبة و" هدير. ا. ع " 17 سنة عاملة في السوق و"لبنى. إ. إ " 18 سنة تاجرة في السوق و" محمد. أ. م " 22 عاما صاحب كافتيريا و" محمد. ا. م. ا " 20 عاما نجار مسلح و"أحمد. ش. ط " 28 عام صنايعي جبس و" فايز. ب. ع. ن " 31 عاما سائق و" أحمد. ع. ع " 22 سنة بائع خضروات. إلى محكمة جنايات الزقازيق لأنهم بتاريخ 18 - 9 - 2020 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد كلا من المجني عليهما "مينا حنا سليما بسخرون "، و"سليمان حنا سليمان" بسخرون والأهالى القاطنين بمحل الواقعة بقصد ترويعهد وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء وحجارة وزجاجات مولوتوف الحارقة كما ستخدموه في تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريضا لحياتهم وأموالهم للخطر.



واستعملوا القوة مع الموظفين العمومين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة من رجال الضبط

القضائي لمنعهم من أداء عملهم كما دبروا وأخرون مجهولون تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه إرتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف وعرضوا للخطر عمدا وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها بمحيط مرورها ما ترتب عليها جعل حياة الناس وأمنهم في خطر وأطلقوا أعيرة نارية داخل المدينة.



وافاد المجني عليه الأول "مینا حنا سليمان يسخرون" 35 سنه عامل إنتاج بأنه على آثر منعه والمجني عليه الثاني من قبل المتهم الأول بممارسة تجارتهما بمكان الواقعة تعدی عليهما المتهم الأول وآخرين بالضرب محدثان إصابتهما وحررا محضرا بتلك الواقعة وعقب علم المتهم الأول بذلك وحال عودتهما لجمع متعلاقاتهما فوجئ بقيام المتهمين بالتجمع حاملين أسلحة نارية وبيضاء مشعلين النيران بمتعلقاتهما بقصد ترويعهما فحضرت الشرطة وأبصر المتهم الأول يطلق أعيرة نارية من سلاح ناري " فرد خرطوش " وقيام باقي المتهمين بإلقاء زجاجات حارقه ( مولوتوف ) وحجارة صوب قوات الشرطة بقصد منعهم من أداء عمله في فض تجمع المتهمين وممارسة أعمال البلطجة قبلهما.



وأقر المتهمين بارتكاب جرائهم وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.





وثبت بتقريري قسم الأدلة الجنائية أن الأسلحة النارية المرسلة سليمة وصالحة للأستعمال وأن الذخائر ( طلقات الخرطوش ) كاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولات وصالحة للأستعمال مما تستخدم علي الأسلحة الخرطوش عيار ۱۲ المضبوط.

وأقر المتهمين حال أستجوابهم بالتحقيقات بما يدلل علي صحة حدوث الواقعة.





