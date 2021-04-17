عضو الزمالك يهاجم اتحاد الكرة

قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادى الزمالك المستقيل أن قرارات التي اتخذتها لجنة أحمد مجاهد التي تدير إتحاد الكرة تخدم مصالح شخصية انتخابية فقط.





وقال إبراهيم عبد الله الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :"ليه اتحاد الكرة مصمم يحط الحكم المصرى في مواجهة المجهول بظهوره في قمة الاهلى والزمالك".





وأضاف عبد الله :"أحمد مجاهد بيضع الحكم المصرى على خط النار من خلال اختبار صعب في قرار يدعو للتعصب وزيادة العشوائية مثل قرار الغاء تحمل نفقات مسحات كورونا".





وأكمل عضو لجنة الزمالك:"اتحاد الكرة في عهد أحمد مجاهد يعمل ضد سياسة الدولة وشعارها النهوض بالرياضة ، ويخدم مصالح شخصية انتخابية فقط ، قرارات أحمد مجاهد تخدم أحمد مجاهد نفسه بس ، ولازم نقوله لو عايز تدى الدوري لنادى بعينه اديه ليه ونلعب دوري تانى لوحدينا".





واختتم :" اتحاد الكرة يعرف ان دخل الاسماعيلى 25 مليون جنيه بس في السنة وأن الاتحاد السكندرى من غير محمد مصيلحى كان دخل دوامة النسيان".



