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موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

السبت 17/أبريل/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على هجوم المارد الأحمر لمواجهة الزمالك،  غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدورى المصري.

موسيماني يستقر على والتر بواليا مهاجما أمام الزمالك 

وحدد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الكونغولي  والتر بواليا مهاجما أساسيا للمارد الأحمر، أمام الزمالك بعدما ظهر اللاعب بمستوى طيب في مباراة النصر ببطولة كأس مصر.

وينوي موسيماني الدفع بوالتر بواليا أمام الزمالك ليفاجئ الأبيض، لاسيما أن اللاعب غاب فترة طويلة عن التشكيل الأساسي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لإزالة الضغوط التي مورست عليه منذ قدومه من الجونة.

وفي سياق متصل، قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الدفع بمحمد شريف ورقة رابحة في الشوط الثاني من مواجهة الزمالك المقبلة بالدوري المصري.

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