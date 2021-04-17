غيابات قاتلة تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك، مساء غدًا الأحد المقبل 18 من شهر أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد المارد الأحمر في المركز الرابع برصيد 27 نقطة





ويعاني الأهلي من كثرة الغيابات المؤثرة في صفوفه قبل لقاء القمة أمام الزمالك، والتي كان آخرها وليد سليمان وأكرم توفيق، بعد إصابتهما في مباراة النصر في كأس مصر، والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.





حيث يغيب عن الأهلي كل من محمد الشناوي بسبب إصابته بفيروس كورونا، والدولي التونسي علي معلول بعدما تجددت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى محمود وحيد الذي تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.





كما يغيب ياسر إبراهيم مدافع الفريق بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة، والنيجيري جونيور أجاي بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد هاني بعدما أصيب بشد في العضلة الخلفية، إلى جانب حمدي فتحي الذي تعرض للإصابة بكسر في الذراع رفقة المنتخب المصري.



