أزمة في توتنهام بسب هاري كين

يعيش توتنهام هوتسبير فترة قلق لحين معرفة مدى خطورة إصابة هدافه هاري كين التي تعرض لها عقب تسجيل هدفين خلال التعادل 2-2 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة.





وتقدم كين في سباق الهدافين بالدوري واحتل الصدارة بعد هذه الثنائية برصيد 21 هدفا هذا الموسم. لكن مع تبقي تسعة أيام على نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة ضد مانشستر سيتي أثار خروج كين من الملعب وهو يعرج في الوقت المحتسب بدل الضائع مخاوف توتنهام.





وعانى كين في السابق من إصابات الكاحل وسينتقل القلق أيضا إلى غاريث ساوثغيت مدرب انجلترا في انتظار مستجدات من الطاقم الطبي لتوتنهام.





وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام "لا أعرف الكثير حقا وليس لدي الكثير لأقوله ولا أريد أن أكون متفائلا بسذاجة وفي الوقت الحالي لا أعرف واعتقد أننا سنتعرف على تفاصيل أكثر غدا".





وأضاف "بالنسبة له لا يخرج بدون سبب وحدث شيء ما. المباراة القادمة يوم الأربعاء (ضد ساوثامبتون) والتالية يوم الأحد (نهائي كأس الرابطة) ولنرى ما سيحدث ولنحتفظ بالتفكير الايجابي".





وتابع "نشعر جميعا بنفس المخاوف من شيء قد يمنعه من اللعب يوم الأربعاء وبالتحديد يوم الأحد ولكن لننتظر". ولم يساعد التعادل أي من الفريقين كثيرا لتعزيز فرص دخول المربع الذهبي.





ويبقى توتنهام في المركز السابع بفارق خمس نقاط خلف وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع فيما يحتل إيفرتون المركز الثامن بفارق نقطة أخرى لكنه تتبقى له مباراة.





وهذا التعادل الثالث على التوالي لإيفرتون لكن المدرب كارلو أنشيلوتي قال إن فريقه لعب بشكل جيد. وأضاف المدرب الإيطالي "ربما كانت أفضل مباراة لعبناها على أرضنا هذا الموسم ولم يحالفنا الحظ وارتكبنا أخطاء سهلة وعندما ترتكب أخطاء أمام هاري كين تدفع الثمن".





وواصل "النتيجة محبطة لكن الأداء ليس كذلك وأمامنا صعوبات أكبر للوصول للمسابقات الأوروبية ولكن سنواصل القتال ولا تزال هناك فرصة اذا لعبنا مثلما فعلنا الليلة".





وبالنسبة لتوتنهام ربما يتوقف الموسم على نهائي الأسبوع المقبل أمام سيتي إذ يبدو أن فرص دخول المربع الذهبي تتقلص، وقال مورينيو "اذا لم يكن كين جاهزا سنقاتل بنفس القوة".



