بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الأهلي في موقعة القمة ضد الزمالك

يستعد فريق الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك مساء غدًا الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.





ويفقد النادي الأهلي جهود العديد من اللاعبين في مباراة القمة أمام الزمالك بسبب الاصابات المختلفة، يأتي في مقدمتهم محمد الشناوي والذي يغيب بسبب اصابته بفيروس كورونا، والتونسي علي معلول الذي يعاني من إصابة عضلية ويغيب عن الملاعب منذ بطولة كأس العالم للأندية.





كما يغيب عن الأهلي أيضًا، محمد هاني وياسر إبراهيم للإصابة في العضلة الضامة، وجونيور أجايي ومحمود وحيد للإصابة في العضلة الخلفية، وحمدي فتحي بسبب اصابته في الذراع، بالإضافة للثنائي محمد محمود بسبب اصابته بقطع في الرباط الصليبي وكريم نيدفيد لإصابته في غضروف الركبة ويغيبان عن الفريق منذ فترة طويلة.





ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة.



