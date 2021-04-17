بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الزمالك في موقعة القمة ضد الأهلي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية صوب استاد القاهرة مساء غدا الأحد، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك في لقاء القمة 122، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويفقد النادي الزمالك بعض اللاعبين في مباراة القمة غدًا، حيث يغيب اللاعب إمام عاشور بسبب إيقافه لمدة 12 مباراة من جانب اتحاد الكرة بعد إساءته لرموز النادي الأهلي في مباراة الفريقين بدوري الجمهورية للشباب مواليد 1999، وكذلك زميله بالفريق أحمد عيد والموقوف لمدة 8 مباريات لنفس السبب.





على الجانب الآخر يغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين أبرزهم محمد الشناوي، وعلي معلول، وأجايي ومحمد هاني، ومحمود وحيد، محمد محمود، وياسر ابراهيم، وكريم نيدفيد.





ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة.



