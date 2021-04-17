محافظ المنوفية يحيل المختصين عن سوء حالة الرصف وإحداث هبوط أمام المستشفي التعليمي للنيابة الادارية



كان محافظ المنوفيه قد لاحظ خلال جولته أمس سوء حالة الرصف في الشارع أمام المستشفي التعليمي وعلي الفور قرر تشكيل لجنة من مديرمديرية الاسكان وممثل عن كلية الهندسة جامعة المنوفية وممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري للمعاينة علي الطبيعة واعداد تقرير بالواقعة.



حيث افادت اللجنةأن الأسباب المؤدية للهبوط فوق خط الصرف بالشارع أمام المستشفي التعليمي نتج عن عدم دمك طبقة الردم أعلي خط الصرف المغذي للمستشفي قبل بدء عملية الكشط والمنفذة بإشراف مديرية الطرق والنقل طبقا للمواصفات الفنية وعدم إجراء اختبارات الدمك لها وكذا إحتمالية وجود تسريب في الخط المنفذ بمعرفة شركة مياة الشرب والصرف الصحي وأقرت اللجنة تحمل المقاول التكلفة المحتملة لإصلاح الهبوط كاملة إعمالا بنص الكود المصري لأعمال الطرق والذي يتضمن إذا ظهر بالأعمال خلال مدة الضمان أي عيب أو خلل ناتج عن عيب في التنفيذ فعلي المقاول إصلاحه.



وشدد محافظ المنوفية علي اللجنة المشكلة لاستلام أعمال الرصف بمراعاة المواصفات الفنية المقررة مؤكدا علي أنه لا مكان لمقصر أو فاسد حفاظا علي المال العام.

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين عن سوء حالة الرصف ووجود هبوط أمام المستشفي التعليمي بشبين الكوم للنيابة الادارية للتحقيق في الواقعة ومعاقبة المتسببين وإلزام المقاول منفذ العملية بإصلاح أعمال الرصف علي نفقته الخاصة.