مفتي الجمهورية: قضية الإيثار من أخلاق الإسلام.. والدليل ما فعله الأنصار مع المهاجرين (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن قضية الإيثار من أخلاق الإسلام، مشيرًا إلى أن الأنصار في المدينة المكرمة اقتسموا ثروتهم وكل شيء مع المهاجرين وهو أعظم مثال للإيثار.



وأضاف "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "عندما هاجر المسلمين إلى المدينة بعضهم كان غني وعنده مال كثير ولما ذهب مهاجرًا ترك هذا المال في مكة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم آخي بين المهاجرين والأنصار".



وتابع "الأنصار كانوا في كرم شديد لم يعهد مثل هذا الكرم ربما لا قبل ولا بعد، وقام الأنصاري يقتسم مع المهاجر المال وعن نفس راضية تماما، بل إن بعض الأنصار عرض على المهاجر أن يطلق له إحدى زوجاته وهذه الخصوصية تؤكد كيف أن النفس سمت وأصبحنا في منطقة الإيثار والتي لا نستطيع أن نتصوره أو نستوعبه في عصرنا الحالي".



واستطرد "كيف وصل الإيثار إلى هذا الحد، هذا ما يؤكد أن الإسلام يربي الإنسان على العطاء وأن يكون معطاءً في كل الوقت ولكل الناس بما عنده من أفكار وجسد يقوى على مساعدة الآخرين".





