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فى بث مباشر.. الشيخ مجدى عاشور يناقش عددًا من قضايا وبرامج التضامن الاجتماعى

السبت 17/أبريل/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تستضيف وزارة التضامن الاجتماعى الشيخ مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية يومى الأحد والأربعاء أسبوعيًا طوال شهر رمضان المبارك فى تمام الساعة الرابعة عصرًا ولمدة ساعة، وذلك فى بث مباشر على صفحة وزارة التضامن الاجتماعى الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى« فيس بوك».

ومن المقرر أن يتناول الشيخ مجدى عاشور عددًا من القضايا والموضوعات التى تهم الرأى العام،وتتعامل معها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال برامجها المختلفة،منها الغارمات وحماية الفتاة من العنف وختان الإناث والزواج المبكر ومودة وتنظيم الأسرة والتربية الأسرية الإيجابية ومكافحة الفساد وحقوق الأيتام وأهمية العمل،وغيرها من القضايا المختلفة.

وسيقوم الشيخ مجدى عاشور بالرد المباشر على أسئلة واستفسارات المتابعين من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى« فيس بوك».

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