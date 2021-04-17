حسن شاكوش يروج لحلقته في "خمس نجوم"

روج مطرب المهرجانات حسن شاكوش لحلقته اليوم في برنامج " خمس نجوم" والذي يقدمه كًلا من محمد الشرنوبي، غاده عادل، مصطفي قمر، نور





نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش أمس عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" وذلك من خلال خاصيه " الأستورى" صوره تجمعه بالفنان محمد شرنوبي وعلق عليها قائلا:" انتظروني بكره ان شاء الله في برنامج خمس نجوم مع الشرنوبي الساعه9 على ام بي سي مصر"







يذكر أن ضيفه حلقه أمس كانت الفنانه زينه، برنامج " خمس نجوم" هو برنامج مقالب يعتمد علي وضع الضيف في مكان محدد وعمل مقلب له بأسلوب كوميدي، البرنامج تقدمه الفنانه غاده عادل، مصطفى قمر، نور، محمد الشرنوبي