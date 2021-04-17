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حسن شاكوش يروج لحلقته في "خمس نجوم"
السبت 17/أبريل/2021 - 06:18 م
ايه عبد العزيز
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روج مطرب المهرجانات حسن شاكوش لحلقته اليوم في برنامج " خمس نجوم" والذي يقدمه كًلا من محمد الشرنوبي، غاده عادل، مصطفي قمر، نور
نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش أمس عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" وذلك من خلال خاصيه " الأستورى" صوره تجمعه بالفنان محمد شرنوبي وعلق عليها قائلا:" انتظروني بكره ان شاء الله في برنامج خمس نجوم مع الشرنوبي الساعه9 على ام بي سي مصر"
يذكر أن ضيفه حلقه أمس كانت الفنانه زينه، برنامج " خمس نجوم" هو برنامج مقالب يعتمد علي وضع الضيف في مكان محدد وعمل مقلب له بأسلوب كوميدي، البرنامج تقدمه الفنانه غاده عادل، مصطفى قمر، نور، محمد الشرنوبي
نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش أمس عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" وذلك من خلال خاصيه " الأستورى" صوره تجمعه بالفنان محمد شرنوبي وعلق عليها قائلا:" انتظروني بكره ان شاء الله في برنامج خمس نجوم مع الشرنوبي الساعه9 على ام بي سي مصر"
يذكر أن ضيفه حلقه أمس كانت الفنانه زينه، برنامج " خمس نجوم" هو برنامج مقالب يعتمد علي وضع الضيف في مكان محدد وعمل مقلب له بأسلوب كوميدي، البرنامج تقدمه الفنانه غاده عادل، مصطفى قمر، نور، محمد الشرنوبي
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