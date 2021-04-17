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حسن شاكوش يروج لحلقته في "خمس نجوم"

السبت 17/أبريل/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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روج مطرب المهرجانات حسن شاكوش لحلقته اليوم في برنامج " خمس نجوم" والذي يقدمه كًلا من محمد الشرنوبي، غاده عادل، مصطفي قمر، نور


نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش أمس عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" وذلك من خلال خاصيه " الأستورى" صوره تجمعه بالفنان محمد شرنوبي وعلق عليها قائلا:" انتظروني بكره ان شاء الله في برنامج خمس نجوم مع الشرنوبي الساعه9 على ام بي سي مصر"



يذكر أن ضيفه حلقه أمس كانت الفنانه زينه، برنامج " خمس نجوم" هو برنامج مقالب يعتمد علي وضع الضيف في مكان محدد وعمل مقلب له بأسلوب كوميدي، البرنامج تقدمه الفنانه غاده عادل، مصطفى قمر، نور، محمد الشرنوبي

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