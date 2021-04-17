تكريس ٥ رهبان جدد بدير الأنبا بيشوي



تمت بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم، صلوات رهبنة خمسة من طالبي الرهبنة الذين اجتازوا فترة الاختبار الرهباني المقررة، لينضموا بذلك إلى مجمع رهبان الدير، كما تم قبول ٥ طلاب رهبنة جدد لخوض فترة الاختبار الرهباني.



كان نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، قد صلى صلوات الرهبنة في ساعة مبكرة من صباح اليوم بكنيسة الدير الأثرية وشاركه نيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا، ثم بدأت بعدها صلوات القداس الإلهي.

والرهبان الجدد هم:

الراهب سيداروس الأنبا بيشوي

الراهب أرساني الأنبا بيشوي

الراهب ثيؤدوسيوس الأنبا بيشوي

الراهب فيلبس الأنبا بيشوي

الراهب بيشاي الأنبا بيشوي