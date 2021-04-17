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جولة ميدانية لوكيل وزارة الصحة بالدقهلية (صور)

السبت 17/أبريل/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجولة تفقدية على بعض مراكز اللقاح حيث قام بالمرور على مركز طلخا لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.


تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بالمتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية وخاصة ايام العطلات الرسمية.

حيث شهد وكيل الصحة فعاليات تطعيم جرعات فيروس كورونا لعدد من المواطنين من كبار السن ومرضى الامراض المزمنة كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

ودعى مكي جميع الاطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:
www.egcovac.mohp.goveg

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