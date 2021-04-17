ما هو يوم الشك وما حكم صيامه؟ مفتي الجمهورية يُوضح (فيديو)

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم صوم يوم الشك وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان.



وقال "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "يوم 30 شعبان البعض ينوي أن يصومه بنية أنه بداية شهر رمضان، إذا تعذر رؤية الهلال، فيقول أصومه لو طلع رمضان يبقى أنا برأت نفسي بهذه النية ولو مطلعش رمضان يبقى أن صومته تطوعًا، وهذه النية لا تجوز".



وأضاف "صيام يوم الشك لا يجوز بهذه النية، ولكن صيامه ليس محرمًا ويمكن صيامه تطوعًا لكن دون وجود نية لاحتسابه أول أيان رمضان، ولذلك فصيام هذا اليوم ليس ممنوعًا على كل واجهًا وليس جائزًا على كل واجهًا".





