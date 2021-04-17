المفتي يطالب المسلمين باستخدام أموال موائد الرحمن في أعمال خير أخرى (فيديو)





طالب الدكتور شوقي، علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، من المسلمين باستبدال أموال موائد الرحمن بأفعال خير أخرى مثل منح المحتاجين كراتين تحتوي على طعام أو أموال.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كُتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، أن موائد الرحمن كانت ترفع الحرج عن المحتاجين في شهر رمضان.



وقال مفتي الجمهورية إن من يقيم موائد الرحمن يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، وكانت قبل جائحة فيروس كورونا نموذجًا مصريًا في الإيثار والتجارة مع الله.





