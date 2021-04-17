بسبب الجاكت والنظارة رامز جلال يسخر من قفشه في "رامز عقله طار"

حل لاعب الكره محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر ضحيه الفنان رامز جلال في الحلقه الخامسة من برنامج " رامز عقله طار" المذاع علي قناه "mbc" مصر في تمام الساعه 6:24.





وعلق رامز جلال خلال أحداث الحلقه علي الملابس التي ظهر بها لاعب النادي الاهلي مجدي قفشه حيث ظهر بجاكت فضي علق عليه قائلا:" دا جاي من الفضاء دا ولااي ثم علق أيضا علي النضاره التي ظهر بها قائلا:" اي النضاره المعفنه دي وواصل سخريته من البنطلون قائلا:" دا اكيد سحلوك قبل م تيجي".





الجدير بالذكر أن رامز جلال، سيستضيف، عددًا كبيرًا من نجوم الفن والرياضة، في برنامج رامز عقله طار، منهم دينا الشربيني، أحمد سعد، معتصم النهار، محمد هنيدي، حمو بيكا، كنده علوش، ملك قورة، رمضان صبحي، ريم مصطفى، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، أمينة، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن، رحاب الجمل، مروان محسن، حمادة هلال، أحمد مالك، محمود عبدالرحيم جنش، ومحمد مجدي أفشة، والعديد من النجوم الآخرين.