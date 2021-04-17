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القصير: القطاع الزراعي أثبت قدرته في مواجهة تداعيات أزمة"كورونا"

السبت 17/أبريل/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي المصري في غاية القوة والثبات، مضيفا أنه القطاع الزراعي أثبت قدرته على مواجهة جائحة كورونا وزنجح في تصدير العديد من المنتجات للخارج لاسواق أول مرة يتم التصدير إليها.

وأضاف القصير، في حواره مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج من سيزرع المليون، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أنه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بثبات نحو اقتصاد قوي ومتماسك، متابعا أنه كبار دول العالم في جائحة كورونا لم تستطيع تدبير الغذاء لسكانها وفي مصر الأمر مختلف.

وتابع أن الدولة تحت قيادة السيسي وفرت كل ما يحتاجه الشعب المصري واستطعنا التصدير للخارج، والقطاع الزراعي المصري واعد ولا يتأثر بالصدمات وأدعو الاستثمار فيه.

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وزير الزراعة القطاع الزراعي المصري القطاع الزراعي السيد القصير

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