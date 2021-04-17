Advertisements

"ربطها بإيشارب في ماسورة الغاز".. مفاجآت جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها ببولاق الدكرور

السبت 17/أبريل/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
كشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل زوجة وشنقها بماسورة غاز داخل مسكنهما ببولاق الدكرور، أن المتهم ويدعى "أدهم مصطفى" يبلغ من العمر ٣٥ عامًا، ادعى أن زوجته في البداية انتحرت.

وافادت التحقيقات، أن المتهم اعترف بارتكاب جريمته، أنه قام بربط ٢ من الإيشارب، لشنق زوجته والتخلص منها، ثم أخذ جثتها والقاءها على الأرض لإيهام أسرتها أنها انتحرت، وذلك لأنه طالبها بمبلغ ١٠٠٠ألف جنيه كانت أخذتهم من والدها لشراء بعض المستلزمات، لكنها رفضت لأنها تعلم أنهم سيأخذهم لشراء المخدرات.

وتلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل داخل منزل بمنطقة كفر طهرمس.

وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "إنجي" 20 سنة، تتدلى من ماسورة توصيلة الغاز الطبيعي، فارقت الحياة شنقا.

تحريات الرائد محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات زوجية، لرفضها إعطائه ألف جنيه، لشراء المواد المخدرة.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 7 ساعات

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

منذ 43 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

خلافات قوية داخل الزمالك قبل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

غيابات قاتلة تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ 13 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الزمالك في موقعة القمة ضد الأهلي

منذ 13 دقيقة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

7 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

05:00 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة