"ربطها بإيشارب في ماسورة الغاز".. مفاجآت جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها ببولاق الدكرور

كشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل زوجة وشنقها بماسورة غاز داخل مسكنهما ببولاق الدكرور، أن المتهم ويدعى "أدهم مصطفى" يبلغ من العمر ٣٥ عامًا، ادعى أن زوجته في البداية انتحرت.



وافادت التحقيقات، أن المتهم اعترف بارتكاب جريمته، أنه قام بربط ٢ من الإيشارب، لشنق زوجته والتخلص منها، ثم أخذ جثتها والقاءها على الأرض لإيهام أسرتها أنها انتحرت، وذلك لأنه طالبها بمبلغ ١٠٠٠ألف جنيه كانت أخذتهم من والدها لشراء بعض المستلزمات، لكنها رفضت لأنها تعلم أنهم سيأخذهم لشراء المخدرات.



وتلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل داخل منزل بمنطقة كفر طهرمس.



وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "إنجي" 20 سنة، تتدلى من ماسورة توصيلة الغاز الطبيعي، فارقت الحياة شنقا.



تحريات الرائد محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات زوجية، لرفضها إعطائه ألف جنيه، لشراء المواد المخدرة.



وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



