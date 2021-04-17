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كورونا .. فنزويلا تسجل 1244 إصابة جديدة بالفيروس

السبت 17/أبريل/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
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سجلت وزارة الصحة الفنزويلية 1244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية من بينهم حالتين وافدتين من الخارج.


وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، اليوم السبت ، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 180 ألفا و309 حالات، تعافي منها 162 ألفا و936 حالة.


وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 15 ألفا و803 حالات، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1870 حالة بعد تسجيل 17 حالة جديدة.

 

على جانب آخر، اتهم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الحكومة بالكذب بشأن نقص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد، معتبرا أن هذا النقص "لا علاقة له بالعقوبات الاقتصادية" التي تؤثر على كراكاس.

وقال جوايدو الذي تعترف به دول عدة بينها الولايات المتحدة رئيسا مؤقتا لفنزويلا: "لن أتعب من تكرار ذلك. أمام الكذبة الرسمية بشأن تحميل الخارج المسؤوليات: (الرئيس) نيكولاس مادورو هو المسؤول الوحيد عن نقص اللقاحات في فنزويلا".

وأضاف جوايدو في مؤتمر صحفي في كراكاس: "في 29 ديسمبر، قالوا (السلطات) إنهم اشتروا 10 ملايين لقاح سبوتنك في (الروسي)، الآن يقولون إن الأموال (الفنزويلية في الخارج) مجمدة، إنهم يناقضون أنفسهم".
وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في مقابلة مع "فرانس برس"، إنه "لو لم يتم تجميد الأموال الفنزويلية (في الخارج) لكانت السلطات قد اشترت منذ 3 أشهر 30 مليون لقاح تحتاجها البلاد"، مشيرا إلى أن العقد مع روسيا يتم تسديده بشكل أقساط.

واعتبر جوايدو الذي عهدت إليه واشنطن إدارة الأموال الفنزويلية في الولايات المتحدة، أن نقص اللقاحات "لا علاقة له بالعقوبات"، قائلا إنه "اتخذ الخطوات اللازمة للدخول إلى نظام كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية.

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