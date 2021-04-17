Advertisements

بمناسبة التراث العالمي.. خبير يقترح "سياحة غطس أثرية" في جزيرة فيلة

السبت 17/أبريل/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
انتشرت العديد من الأنباء عن اعتزام مصر الاحتفال بيوم التراث العالمي بشكل استثنائي هذا العام، حيث سيقوم المتحف القومي للحضارة المصرية بافتتاح قاعة المومياوات الملكية والتي تم نقل 22 مومياء ملكية إليها يوم 3 أبريل الجاري، وكذا سيتم الاحتفال بمرور 40 عامًا على انقاذ آثار فيلة.

ومن ناحيته قال بسام الشماع المؤرخ المعروف في تصريحات إلى الفجر إننا نستطيع الاستفادة من آثار المنطقة المحيطة بفيلة، حيث نصل إليها حاليًا بالمراكب وفي رحلة الرجوع إذا أكملنا المسير لمسافة بسيطة حيث كانت تلك المنطقة عبارة عن صحراء قبل السدود، وكان الملوك يحبون إثبات السيطرة عن طريق التدوين على الأحجار، فنتج عن ذلك مجموعة من الخراطيش للملك بسماتيك على العديد من الصخور، حيث يرى السائح نصف الخرطوش خارج المياه، وبالطبع الأسفل منها غاطس تحت المياه، ونستطيع هنا أن نمارس سياحة الغطس لقراءة الهيروغليفية، وكذلك في مقياس النيل بجزيرة ألفنتين سنجد على الصخور هيروغليفيات وخراطيش ملكية، وهنا نستطيع تفعيل تلك الرياضة وتكون مدعومة بنوع من المسابقات التنافسية.

وأشار الشماع إلى أن أسوان هي مستودع الجرانيت، ومنها كان يتم قطع المسلات، حيث يتم حفر ترع إلى المحاجر وتحريك الأحجار الضخمة فوق الأطواف والمراكب حتى المكان الذي سيتم توقيفها فيه بالأقصر، وتلك المسافة حوالي 220 كيلو متر، وعلى مدى 2000 عام، كان هذا الطريق يعج بالحركة المستمرة مثل قناة السويس على سبيل المثال، حيث يتحرك عبرها آلاف الأطنان من الجرانيت سواء تماثيل أو مسلات فوق المراكب والأطواف، كما أن لدينا ميناء السلسلة ما بين الأقصر وأسوان والذي يكتظ بالمحاجر والذي مد مصر بالحجر الرملي منذ العصر المصري القديم وحتى القرن العشرين.

والسؤال هنا هل عبر آلاف السنين لم تغرق أي سفن في تلك المنطقة بما كانت تحمله من آثار، والجواب أن هناك بالطبع سفن غرقت، وهناك آثار موجودة في قاع نهر النيل، والتي تحتاج لاستكشاف ثم انتشال، ونهر النيل في هذه المنطقة ليس عميقًا، وقاع النيل هنا إما طمي أو ملئ بالأعشاب، ونستطيع هنا أن نستغل موسم الغطس في استكشاف ذلك القاع.

ونستطيع أن نستخدم أجهزة الكشف للعثور على تلك الآثار، والأثر الذي لا نستطيع انتشاله، نستطيع إظهاره في وسط المياه من خلال إحاطة الأثر بحاجز، ونضخ المياه خارجه وسيكون لدينا في منتصف النيل مكان زيارة سياحي هام للغاية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر فيلة رياضة الغطس رياضة بسام الشماع الاثار

أخبار تهمك

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 7 ساعات

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 10 ساعات

7 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

خلافات قوية داخل الزمالك قبل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

غيابات قاتلة تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ 11 دقائق

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

منذ 41 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الزمالك في موقعة القمة ضد الأهلي

منذ 11 دقائق

موضوعات متعلقة

السفن الغارقة بالبحر الأحمر ضمن أفضل 10 مواقع غطس في العالم وأماكنها تتحول لمصدر جذب سياحى عالمي

متعة التأمل والاستجمام.. أفضل المعالم السياحية بـ"نويبع"

مدير إدارة الآثار الغارقة: لدينا سبعة مواقع غارقة بالإسكندرية.. وعثرنا على أقدم ميناء في عهد خوفو

تطوير شامل لجزيرة معبد فيلة.. ومسؤول المشروعات: خدمات تشمل المرسى والحراسات (صور)

تزامنًا مع الملتقى الشباب العربي والإفريقي.. ننشر أبرز المعالم السياحية لبلد السحر والجمال أسوان

الإثنين.. محاضرة "حسواننارتي موقع مهمل للنقوش الصخرية" بمكتبة الإسكندرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

05:00 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة