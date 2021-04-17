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أشرف عطية يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات المتابعة للإجراءات الوقائية والاحترازية

السبت 17/أبريل/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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شدد اللواء أشرف عطية على رؤساء المراكز والمدن ومسئولى المديريات الخدمية بمتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية من خلال تكثيف الحملات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية للمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لدور العبادة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك لمنع إنتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد


، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للمرور الميدانى على كافة القطاعات الخدمية، بجانب تشديد الرقابة على الإلتزام بإرتداء المواطنين الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام وإلتزام السائقين بمستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى المرور على المطاعم والمقاهي ومتابعة نسب الإستيعاب المحددة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين،


وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان بتشكيل لجنة ميدانية لتفقد المنشآت التى تستخدم وتزاول أنشطتها باستخدام مواد خطرة برئاسه مساعد رئيس المدينة حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية للمنشآت المخالفة للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.
أشرف عطية يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات المتابعة للإجراءات الوقائية والاحترازية
أشرف عطية يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات المتابعة للإجراءات الوقائية والاحترازية
أشرف عطية يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات المتابعة للإجراءات الوقائية والاحترازية
أشرف عطية يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات المتابعة للإجراءات الوقائية والاحترازية
أشرف عطية يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات المتابعة للإجراءات الوقائية والاحترازية
أشرف عطية يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات المتابعة للإجراءات الوقائية والاحترازية

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