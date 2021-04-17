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الزوج ينكر الجريمة.. وابنته: "بابا خنق ماما وعلقها في ماسورة الغاز".. ماذا حدث في كفر طهرمس وقت السحور؟

السبت 17/أبريل/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قبل 5 سنوات، تقدم شاب عشريني العمر، للزواج من فتاة تصغره ببضع سنوات، لكن والد العروس اعترض في بادئ الأمر، على زواجهما، وبعد محاولات عدة من قِبل ابنته، لإقناعه بإتمام الزواج من الشاب الذي تربطها به علاقة عاطفية، وافق والدها: "ده اختيارك وأنتي اللي تتحملي مسؤوليته".


أقيم حفل زفاف بحضور الأقارب والأصدقاء المقربين، وجيران العروسين، لتنتقل العروس "إنجي"، إلى عش الزوجية، بمنزل عائلة زوجها، بشارع علي عبد الله، بمنطقة كفر طهرمس التابعة لحي بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة.



مر ما يقرب من عام على زواج "أدهم" و"إنجي"، ورزقهما الله بطفلتهما الأولى "ملك"، ثم طفلتهما الثانية " فريدة"، وكانا يعيشان كأي زوجين، لكن الأحوال تبدلت عند ترك الزوج عمله، وتعرفه على أصدقاء السوء، ليدمن المخدرات، وخاصًا ( الاستروكس، البودرة).



تغيرت معاملة "أدهم"، مع رفيقة دربه، حيث كان يعتدي عليها بالضرب، ويجبرها على الإنفاق على المنزل، وطفلتيه، وأخذ مصروفها لإنفاقه على المخدرات، بعدما أصبح أثيرا لـ " الكيف"، ولم يكن أمامها حلا سوى اللجوء إلى والدها للإنفاق عليها وطفلتيها.


توجهت " إنجي" في زيارة إلى منزل والدها أمس الجمعة، كعادتها للحصول على مبلغ مالي للإنفاق على طفلتيها في الشهر المبارك، وبالفعل منحها والدها مبلغ 1000 جنيه، وهاتف محمول، لتعود بعد قضاء اليوم بمنزل أسرتها إلى، " عش الزوجية".



بمجرد وصول العشرينية إلى منزلها، طالبها زوجها بإعطائه المبلغ المالي الذي منحه له والدها: "هاتي الفلوس اللي ابوكي إداها لك"، ووقعت مشادة كلامية بين الزوجين في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، في حضور طفلتهما.. " حرام عليك الفلوس دي علشان نجيب أكل للعيال طول الشهر".



سرعان ما تطورت المشاجرة بين الزوجين، وقت السحور، ليتعدى عليها الزوج بالضرب بعصا، ثم خنقها، حتى فارقت الحياة، وعلق جثتها بماسورة الغاز، على مرأى ومسمع طفلتيه.



أجرى الزوج اتصالا هاتفيًا بوالد زوجته، ليخبره بقتله ابنته: "أنا قتلت بنتك تعالوا شوفوها وأنا شانقها"، ليتفاجأ الأب بمكالمة زوج ابنته، وتوجه مسرعًا إلى منزلها ليعثر على جثة ابنته وطفلتيها بعد هروب زوجها.



توجه الأب وأسرته ورفقتهم ابنتهم إلى مستشفى القصر العيني وهناك أخبرهم الطبيب بوفاتها خنقًا، منذ ساعتين قبل وصولهم إلى المستشفى، وأبلغ شرطة النجدة، التي أخطرت قسم شرطة بولاق الدكرور.



بالتواصل مع ابنة عم المجني عليها، وتدعى "إسراء"، قالت، أن ابنة الضحية "ملك"، أخبرتهم أنها شاهدت والدها يضرب والدتها: "بابا ضرب ماما علشان كان عايز ياخد منها الفلوس، وخنقها، وعلقها في ماسورة الغاز".



وأضافت إسراء إلى الفجر، أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال الطفلة ملك اليوم السبت، مؤكدة أن قوات الشرطة تمكنت من القبض عليه بعد ساعات معدودة من وقت هروبه.


وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل داخل منزل بمنطقة كفر طهرمس.


تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى أن زوج المجني عليها تشاجر معها لرفضها إعطائه ألف جنيه، لشراء المواد المخدرة.



وتمكنت مأمورية برئاسة الرائد أحمد يحيى والنقيبان أحمد مندور وأحمد عبد الكريم معاوني مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهم الذي أنكر ارتكاب الواقعة.. "هي اللي انتحرت وشنقت نفسها"، وتحفظت القوات على الزوج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

الزوج ينكر الجريمة.. وابنته: "بابا خنق ماما وعلقها في ماسورة الغاز".. ماذا حدث في كفر طهرمس وقت السحور؟
الزوج ينكر الجريمة.. وابنته: "بابا خنق ماما وعلقها في ماسورة الغاز".. ماذا حدث في كفر طهرمس وقت السحور؟
الزوج ينكر الجريمة.. وابنته: "بابا خنق ماما وعلقها في ماسورة الغاز".. ماذا حدث في كفر طهرمس وقت السحور؟
الزوج ينكر الجريمة.. وابنته: "بابا خنق ماما وعلقها في ماسورة الغاز".. ماذا حدث في كفر طهرمس وقت السحور؟

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