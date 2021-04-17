مريض لا يستطيع الصيام أو إخراج كفارة ماذا يفعل.. المفتي يجيب



قال شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا حرج على المريض أو المسن الذي لا يستطيع الصيام ولا القضاء ولا الكفارة.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كُتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل ذلك يسقط عنه طالما لا يستطيع على أي منها استنادًا للرأي الشرعي القائل بذلك.



ورد المفتي أيضا على سؤال عن الختمة للمتوفى قائلًا: يجوز أن يهب المسلم ثواب الأعمال الصالحة للمتوفين سواء كانوا أقارب أو لجميع المسلمين.





