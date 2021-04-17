حسام موافي: علاج مريض ارتجاع المريء الوحيد "ممنوع الشبع"





قال الدكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مريض ارتجاع المريء لديه علاج واحد فقط وهو عدم الإشباع عند الأكل.



وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال برنامج «رب زدني علما» الذى يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن هناك صمام بين المعدة والمريء وقد يكون لا يعمل بكفاءة عالية وهنا يحدث ارتجاع في المريء.



وكشف الدكتور حسام موافي أن ارتجاع المريء قد يكون مصحوب بفتق في الحجاب الحاجز، وحذر من الأكل في المساء لمريض ارتجاع المريء.





