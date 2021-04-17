أحمد بلال: أرائي التصادمية سبب عدم عملي بالأهلي.. ومش مقبول من الإدارة



أكد أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، رفضه العمل في قناة "بي آن سبورت" حال حصوله على العرض من القناة، قائلا "سأرفض أي عرض يُقدم لي لأكون واحد من ضمن فريق التحليل لقناة "بي أن سبورت، ووائل جمعة ومحمد أبوتريكة انضموا للعمل بالتحليل نظرا للموقف كرويًا، وأي بلد ضد بلدنا ليها تعليق عندي".



وأوضح احمد بلال، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدم عمله بإدارة النادي الأهلي ليس بسبب عدم كفاءته، خاصة وأنه لعب للنادي 20 عام كلاعب، مضيفا: "كنت بمثابة مدير الكرة داخل الملعب واتحمل مسئولية اللاعبين، ولكن لي وجهة نظر تصادمية ومش مقبولة من الإدارة".



وتابع: "امتلك المؤهلات لأكون في إدارة النادي الأهلي، وعشان تصادمي وأرائي جريئة فعندي مشكلة"، معلنا عن أنه سيشارك في انتخابات النادي الأهلي الفترة المقبلة.