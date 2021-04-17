أمين الصندوق المساعد: تعديلات قانون المهندسين ب 25 مادة من أصل 99 مادة







تعقد الجلسة العامة مجلس الشيوخ صباح يوم غدا الأحد بحضور أحمد حشيش ممثلا عن نقابة المهندسين، لمناقشة تعديل قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة.



وقال حشيش عضو هيئة المكتب وعضو المجلس الأعلي للنقابة، وأمين الصندوق المساعد، والمتحدث الاعلامي للنقابة، في تصريحات خاصة الفجر، أن التعديلات علي 25 مادة من أصل 99 مادة هم قانون النقابة، والتعديلات بمواد تنظيمية لممارسة المهنة ومواد تنظيمية لأجراءات إنتخابات نقابة المهندسين والجمعيات العمومية والغير عمومية وإعداد المجلس الأعلي لنقابة.



وتابع: بالإضافة إلي مواد تأديبية والعقوبات ومواد تخص موارد نقابة المهندسين.



وأضاف أنه سيتم زيادة رسوم عضوية طبقا لزيادة الحالية فالرسوم المقرره بالقانون القديم كانت عام 1974، لافتا إلي إنها منذ 47 عام.

