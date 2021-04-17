Advertisements

أمين الصندوق المساعد: تعديلات قانون المهندسين ب 25 مادة من أصل 99 مادة

السبت 17/أبريل/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements



تعقد الجلسة العامة مجلس الشيوخ صباح يوم غدا الأحد بحضور أحمد حشيش ممثلا عن نقابة المهندسين، لمناقشة تعديل قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة.

وقال حشيش عضو هيئة المكتب وعضو المجلس الأعلي للنقابة، وأمين الصندوق المساعد، والمتحدث الاعلامي للنقابة، في تصريحات خاصة الفجر، أن التعديلات علي 25 مادة من أصل 99 مادة هم قانون النقابة، والتعديلات بمواد تنظيمية لممارسة المهنة ومواد تنظيمية لأجراءات إنتخابات نقابة المهندسين والجمعيات العمومية والغير عمومية وإعداد المجلس الأعلي لنقابة.

وتابع: بالإضافة إلي مواد تأديبية والعقوبات ومواد تخص موارد نقابة المهندسين.

وأضاف أنه سيتم زيادة رسوم عضوية طبقا لزيادة الحالية فالرسوم المقرره بالقانون القديم كانت عام 1974، لافتا إلي إنها منذ 47 عام.

أخبار تهمك

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

غيابات قاتلة تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ثلث ساعة

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خلافات قوية داخل الزمالك قبل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الزمالك في موقعة القمة ضد الأهلي

منذ ثلث ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 10 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 8 ساعات

7 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

05:00 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة