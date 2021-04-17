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داعية إسلامي: لا يستطيع عقل بشر أن يدرك مقدار ثواب الذي أعده الله للصائمين

السبت 17/أبريل/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الشيخ أحمد المالكي، الداعية الإسلامي، إن ثواب الصيام لا يعلمه إلا الله –عز وجل-، وهو من يجزي عليه، معلقا: "لا يوجد عقل بشر يستطع أن يدرك مقدار الثواب العظيم الذي أعده الله للصائمين".

وأشار "المالكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بيت الدعاء" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن الصيام سر بين الله وعبده، وذلك بخلاف العادات الأخرى التي تظهر للناس، مضيفا أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
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كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم صوم يوم الشك وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان.

وقال "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "يوم 30 شعبان البعض ينوي أن يصومه بنية أنه بداية شهر رمضان، إذا تعذر رؤية الهلال، فيقول أصومه لو طلع رمضان يبقى أنا برأت نفسي بهذه النية ولو مطلعش رمضان يبقى أن صومته تطوعًا، وهذه النية لا تجوز".

وأضاف "صيام يوم الشك لا يجوز بهذه النية، ولكن صيامه ليس محرمًا ويمكن صيامه تطوعًا لكن دون وجود نية لاحتسابه أول أيان رمضان، ولذلك فصيام هذا اليوم ليس ممنوعًا على كل واجهًا وليس جائزًا على كل واجهًا".

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