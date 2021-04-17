كيف تتجاوز الصيام بشكل صحي في درجات الحرارة المرتفعة؟

تشهد مصر والمنطقة العربية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال 48 ساعة المقبلة، وهو ما قد يسبب بعض الأضرار لصحة المواطنين خلال ساعات الصوم، وتقدم الفجر خلال السطور القادمة عددا من النصائح لتفادي ذلك.

نصائح لتجنب الجفاف خلال ساعات الصيام

يحتاج الصائم يوميًا إلى كميات معينة من المياه والسوائل، وذلك من أجل تعويض ما يفقده جسمه من سوائل خلال الصيام خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة في رمضان، ولذلك فهناك أساسيات يجب الاهتمام بها وهي كالتالي:

1- شرب بين 8 إلى 12 كوب من الماء.

2-التقليل من التوابل والبهارات.

3- تناول الخضراوات والفواكه.

4- الإكثار من الشوربات:

5- تخفيف استهلاك الصوديوم.

6- تجنب التعرض إلى أشعة الشمس.

تجنب ضربة الشمس

هناك عددًا من النصائح الهامة لتجنب مضاعفات ارتفاع حرارة الجو والإصابة بضربة الشمس ومنها:

* الابتعاد نهائيًا عن أشعة الشمس وعدم الخروج في الأماكن المفتوحة، خلال فترة الظهيرة.

* ارتداء الملابس القطنية الواسعة.

*الإكثار من السوائل والمشروبات الطازجة المثلجة بعد الإفطار.

* زيادة قليل من الملح في الطعام لمنع الإصابة بالجفاف.

*الإكثار من الخضراوات الطازجة.

*عدم استخدام السمنة وزيت التحمير نهائيًا.

* تناول الفواكه، والعصائر الطازجة، مثل البطيخ، والكنتالوب، والموز.

* الإكثار من شرب الماء بمعدل 3 إلى 4 لترات يوميًا.

*الاستحمام بالماء البارد على مدار اليوم.

نصائح لصيام صحي في رمضان

1-عدم تفويت وجبة السحور لأنها يؤثر على طاقتك طوال اليوم، ولذلك يمكنك اختيار تناول الحبوب الكاملة مع الدهون الصحية والبروتينات وكذلك الفواكه والخضراوات.

2-ترطيب الجسم بعد الإفطار، عن طريق شرب الكثير من السوائل، فعدم شرب كمية كافية من الماء يؤدي لسوء الحالة المزاجية ويؤثر سلبا على مستويات الطاقة والذاكرة.

3-تقسيم الطعام إلى أجزاء، لأن الإفراط في تناول الطعام، قد يؤدي ذلك إلى إرهاق وزيادة الوزن على مدار الشهر، لكن يمكن الإفطار بتناول التمر وبعض الفاكهة وشرب بعض الماء في هذه المرحلة، ويوصي بالتوقف وإتمام صلاة المغرب قبل البدء في أي طعام.

4- توزيع وجبة السحور ما بين خضار أو سلطة بجانب الكربوهيدرات والبروتين.