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نجم الأهلي السابق: مصطفى محمد كسر الدنيا بسبب تعليماتي.. ونقدي البناء

السبت 17/أبريل/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، عدم شعوره بالضيق من قدرات اللاعب مصطفى محمد وأن السبب فى الأزمة بينهما هو جمهور الزمالك، قائلا: "لم اشعر بالضيق لمرة واحدة من مصطفى محمد، ومش منفسن منه وجمهور الزمالك عمل الحوار"، لافتا إلى أن كل ما تحدث فيه هو أنه وجه اللاعب بالتطوير من قدراته فقط.

وأضاف أحمد بلال، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تعليماته والنقد البناء الذي وجه لمصطفى محمد سبب في تفوقه وتطور قدراته، متابعًا: "لولا أنا مكانش هيكسر الدنيا.. قولت له طور من نفسك.. الحوار منافسة أندية لو كنت زملكاوي كانوا هيصقفوا لي".

وأوضح أنه أحترف عام ونصف في الخارج وعاد نظرًا لظروف عائلية، وبسبب عدم وجود مدارس جيدة لتعليم أولاده، كما أنه كان كابتن النادي الأهلي في فترة تدريب حسام البدري للفريق ولم يشاركه في أي مباراة، متابعًا: "كنت شايفه هيضيع مستقبلي، وقولتله أنت في بينك وبيني حاجة عايز أكمل وألعب"، كما أنه تم تغريمه 100 ألف جنيه ورحل بعدها.

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مصطفي محمد مصر حسام البدري الاهلي

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