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"القصير" يكشف توجيهات السيسي بشأن القطاع الزراعي (فيديو)

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:00 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وزراعة الصحراء تكلف الدولة مليارات، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس تقوم على التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وتعتمد على المياه الجوفية، والمعدلة الإنتاجية كبيرة.

وأضاف "القصير"، في حواره مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج من سيزرع المليون، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم: "بدعو المستثمرين يجي يشوفوا الخير على الطبيعة والزراعة في التوسع الأفقي والرأسي، لافتا إلى أن استخدام الميكنة الزراعية الحديثة يساهم في سد الفجوة الإنتاجية.

وتابع أن الدولة تحت قيادة عبدالفتاح السيسي وفرت كل ما يحتاجه الشعب المصري واستطعنا التصدير للخارج، والقطاع الزراعي المصري واعد ولا يتأثر بالصدمات وأدعو الاستثمار فيه.

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