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هيئة الطيران المدني الصينية: زيادة في نقل البضائع جوا 3.7% في مارس

السبت 17/أبريل/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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 قالت هيئة الطيران المدني الصينية يوم الجمعة إن عدد رحلات الركاب الجوية المحلية بلغ 47.68 مليون رحلة في مارس، متجاوزا المستوى المسجل خلال نفس الفترة من عام 2019.

وبلغ حجم نقل البضائع والبريد حوالي 655 ألف طن في مارس، بزيادة 3.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة لعام 2019.

وبلغ إجمالي حجم النقل 8.92 مليار طن - كيلومتر، بزيادة 128.5 في المائة على أساس سنوي، أو حوالي 83.7 في المائة من المستوى المسجل في عام 2019.

ولا يزال الضغط على صناعة الطيران مستمرا بسبب حالات كوفيد-19 المتفرقة في بعض المناطق بالصين وكذلك الوضع الوبائي العالمي الصعب، وفقا للهيئة.

 

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النقل الجوي الصين و نقل البضائع جوا الصين

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