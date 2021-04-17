تعرف على أهم أحداث الحلقة الخامسة من "لحم غزال" قبل بدء الحلقة السادسة





وانتهت الحلقة الخامسة بتجهيز والد "غزال" نفسه لكي يهرب من المنزل عقب الحكم عليه في عدد من القضايا، واعترفت "غزال" لـ"سيد" بقتلها لحمدي الميرغني مما جعله يغتصبها، وازدادت علاقة الحب بين "شوق" وهي مي سلمي بـ"محمد شاهين".





مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



تبدأ بعد قليل الحلقة السادسة من مسلسل "لحم غزال" حيث ينتظر الجمهور معرفة أحداث العمل عقب ازدياد التشويق به في الحلقة الخامسة.