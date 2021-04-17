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الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

السبت 17/أبريل/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، بيان يرصد تداعيات تعرض البلاد لمنخفض السودان الموسمي.

واوضح البيان، أن هناك نشاط لمنخفض السودان الموسمي لأول مرة خلال فصل الربيع، معلنا ارتفاع كبير في درجات الحرارة علي جنوب البلاد بوجه خاص حيث تصل درجات الحرارة الي اكثر من ٤٠ درجة ليسود طقس شديد الحرارة؛
كما يدفع المنخفض كميات من الرطوبة الاستوائية في الطبقة البنائية للسحب ٧٠٠ ملي بار، حيث يبدأ تكاثر السحب بشكل كبير علي جنوب الصعيد خلال الفترة القادمة.

الاحد: فرص ضعيفة لامطار خفيفة علي جنوب البلاد.

الاثنين:تزداد فرص سقوط الأمطار علي جنوب البلاد خاصة شرق المجري الملاحي وسلاسل جبال البحر الاحمر.

الثلاثاء: تزداد فرص الامطار بشكل اكبر علي مناطق من جنوب البلاد ولكن تبقي في مجملها خفيفة بسبب الرطوبة السطحية ضعيفة ولكن ارتفاع درجات الحرارة يعمل علي تكثف السحب.

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