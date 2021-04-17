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حسام موافي يوضح كيفية عمل الجهاز العصبي .. ويوجة رسالة لمريض الأطراف

السبت 17/أبريل/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن كيفية عمل الجهاز العصبي، وهو نوعان جهاز عصبي ذاتي وإرادي.

وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال برنامج «رب زدني علما» الذى يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن الجهاز العصبي الذاتي يعمل بنفسه وأحدهم ينشط ويهبط في جميع أجهزة الجسم.

وتابع الدكتور حسام موافي أن الجهاز العصبي الإرادي يحرك أجهزة الجسم وفق ما يريد الشخص، موجها رسالة إلى مريض الأطراف بعدم الانفعال.


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