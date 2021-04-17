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بعد قليل..الحلقة السادسة من مسلسل "لحم غزال" على "mbc مصر"

السبت 17/أبريل/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ينتظر الجمهور عرض الحلقة السادسة من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وازدادت الأحداث تشويق عقب وفاة الفنان أحمد خليل وهو المعلم "مأمون"، وعقب واغتصاب "غزال" وهي الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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